ربنا مش هيسبهم |هيفاء وهبي تدعم يسرا اللوزى بعد التنمر على ابنتها

علقت الفنانة هيفاء وهبى على تعرض الفنانة يسرا اللوزي للتنمر بعدما نشرت صورة لأحد التعليقات عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، ويصفها ب"أم الطرشة".

وقالت هيفاء وهبى من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج القاهرة اليوم :" يسرا فنانة محبوبة وبتمنى ميآثرش عليها ولا على بنتها ".

وأضافت هيفاء وهبى :" يسرا أم قوية تواجه مجتمعا مريضا ، ربنا مش هيسيب اللى بيتنمروا على طفلة ".

نجوم الفن يدعمون يسرا اللوزي

حرص نجوم الفن على دعم يسرا اللوزي وكتبت كندة علوش: أستغفر الله العظيم مش عارفة ده سواد ولا مرض ولا إيه اللي يخلي حد يفكر أو يكتب كده.

فيما كتبت ايمي سمير غانم:" لقيت عندي فولو من الشخصية الغريبة دي فعملتله بلوك، وفي كل صلاة حسبي الله ونعم الوكيل.

فيما كتبت هدى المفتي:" متزعليش نفسك أمراض نفسية".

المحكمة

وكانت قد شاركت الفنانة يسرا اللوزى ، متابعيها بـ صورة لها من كواليس فيلم المحكمة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت يسرا اللوزى قائلا “ من كواليس فيلم المحكمة ”.

يذكر أن تصدرت الفنانة يسرا اللوزي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الخلط بينها في صورة وبين الفنانة أروي جودة.



وعلق رواد السوشيال ميديا علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد إمكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر “تويتر”، كالاتي:



وتتميز الفنانة يسرا اللوزي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بانوثتها و اناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.