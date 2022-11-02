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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكن شراؤه من «فيفو».. وتقارير: تغيير عالمي قادم على جميع هواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Realme 10.. مواصفات


أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف ريلمي Realme 10 ، حيث تتكون السلسلة من 3 هواتف رئيسية بنسخة 4G و 5G  وهم : النسخة الأساسية Realme 10 ، والنسخ المميزة لهاتفي Realme 10 Pro و + Realme 10 Pro.

 

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار
 

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميًا، وأيضًا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يتوافق وإمكاناتهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، وتخصص شركات الهواتف الذكية عددًا من الهواتف المتوسطة التي تناسب الشباب ومحدودي الدخل.

 

تقارير : تغيير عالمي قادم على جميع هواتف آيفون.. تفاصيل


كشفت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية قد تصدر جميع هواتف آيفون القادمة بما فيها هواتف iPhone 15 الرائدة بمنفذ من نوع  USB-C بدلا من منفذ lightning الخاص بها، وذلك على المستوى العالمي، حيث كانت التقارير السابقة تشير إلى إطلاقه في دول الاتحاد الأوروبي.

 

مشكلة في تحديث آيفون الجديد تغضب المستخدمين .. تعرف عليها

 

يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة كبيرة بسبب تحديث iOS 16 الأخير، حيث تسبب التحديث في قطع اتصال هواتف shoppingmode آيفون بشكل متكرر بشبكة الواي فاي WiFi ، كما تعرض عدد آخر من المستخدمين لمشكلات أخرى مختلفة.


فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث هواتف شاومي الاقتصادية

 

أصبح من الصعب اقتناء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الأسعار يواجه راغبو الشراء ضغطا كبيرا عليهم، ولكن توفر عدد من شركات الهواتف الذكية في الأسواق هواتف مخصصة للشباب والفئة المتوسطة.


هاتف نوفا المميز من هواوي.. كل ما تريد معرفته عن Huawei Nova Y61


تعد هواتف نوفا Nova من الهواتف الذكية التي تخصصها شركة هواوي الصينية  للفئة المتوسطة والشباب، حيث تصدرها الشركة بسعر مناسب للغاية، مع إمكانات متميزة للغاية في الشاشة والكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى الأداء القوي، كما تقوم الشركة من حين لآخر، لإطلاق هواتف نوفا بعدد من خدمات جوجل والشركات الأمريكية.


تفاصيل تجربة ربط العديد من الأجهزة للاحتفال بعشاق كرة القدم


أطلقت سامسونج للإلكترونيات المحدودة حملة جديدة  بهدف تسلط الضوء على تطبيق SmartThings الذي يساعد العملاء على بناء تجربة منزل متكاملة من خلال منتجاتها، وما تشتمل عليه من مميزات فريدة لدعمها بتقنيات "إنترنت الأشياء" والذكاء الاصطناعي.

 

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