أخبار التكنولوجيا| لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكن شراؤه من «فيفو».. وتقارير: تغيير عالمي قادم على جميع هواتف آيفون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف ريلمي Realme 10 ، حيث تتكون السلسلة من 3 هواتف رئيسية بنسخة 4G و 5G وهم : النسخة الأساسية Realme 10 ، والنسخ المميزة لهاتفي Realme 10 Pro و + Realme 10 Pro.

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميًا، وأيضًا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يبحث الكثيرون عن هاتف ذكي يتوافق وإمكاناتهم وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، وتخصص شركات الهواتف الذكية عددًا من الهواتف المتوسطة التي تناسب الشباب ومحدودي الدخل.

تقارير : تغيير عالمي قادم على جميع هواتف آيفون.. تفاصيل



كشفت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية قد تصدر جميع هواتف آيفون القادمة بما فيها هواتف iPhone 15 الرائدة بمنفذ من نوع USB-C بدلا من منفذ lightning الخاص بها، وذلك على المستوى العالمي، حيث كانت التقارير السابقة تشير إلى إطلاقه في دول الاتحاد الأوروبي.

يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة كبيرة بسبب تحديث iOS 16 الأخير، حيث تسبب التحديث في قطع اتصال هواتف shoppingmode آيفون بشكل متكرر بشبكة الواي فاي WiFi ، كما تعرض عدد آخر من المستخدمين لمشكلات أخرى مختلفة.

أصبح من الصعب اقتناء هاتف ذكي بإمكانات جيدة وسعر رخيص في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الأسعار يواجه راغبو الشراء ضغطا كبيرا عليهم، ولكن توفر عدد من شركات الهواتف الذكية في الأسواق هواتف مخصصة للشباب والفئة المتوسطة.



تعد هواتف نوفا Nova من الهواتف الذكية التي تخصصها شركة هواوي الصينية للفئة المتوسطة والشباب، حيث تصدرها الشركة بسعر مناسب للغاية، مع إمكانات متميزة للغاية في الشاشة والكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى الأداء القوي، كما تقوم الشركة من حين لآخر، لإطلاق هواتف نوفا بعدد من خدمات جوجل والشركات الأمريكية.



أطلقت سامسونج للإلكترونيات المحدودة حملة جديدة بهدف تسلط الضوء على تطبيق SmartThings الذي يساعد العملاء على بناء تجربة منزل متكاملة من خلال منتجاتها، وما تشتمل عليه من مميزات فريدة لدعمها بتقنيات "إنترنت الأشياء" والذكاء الاصطناعي.