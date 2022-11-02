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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الداخلية في الدوري

صدى البلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الداخلية، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

واستقر كولر على تشكيل الأهلي أمام الداخلية والذي يتكون من:.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد فخري، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع برصيد 6 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي فريق الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

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