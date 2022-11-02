جلسة تشاورية مغلقة ومشروعات قرارات.. القمة العربية تستأنف أعمالها اليوم

تستأنف القمة العربية المنعقدة بالجزائر أعمالها اليوم الأربعاء بعقد جلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف ، يعقبها جلسة عمل أولى علنية ، يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب ، يعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة ، من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته ، واعتماد مشاريع القرارات ، واعتماد مشروع "إعلان الجزائر" ، يعقبها جلسة ختامية علنية ، يتم خلالها إصدار "إعلان الجزائر" والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة العربية ، يعقبها كلمة لرئاسة القمة العربية المقبلة الثانية والثلاثين وبعدها كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة ، فيما يقيم الرئيس " تبون " مأدبة غداء لقادة ورؤساء الوفود .



وسوف يعقد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا للإعلان عن نتائج أعمال القمة وما أسفرت عنه من قرارات .



ورفعت القمة العربية بالجزائر في دورتها الحادية والثلاثين أعمالها مساء أمس الثلاثاء في ختام أعمال يومها الأول بعد جلسة علنية ، تحدث فيها كل من:الرئيس التونسي قيس سعيد ،رئيس الدورة السابقة للقمة، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحالية الحادية والثلاثين للقمة ، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، بالاضافة الى ضيوف القمة رئيس اذربيجان الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز إلهام علييف ، والرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، وسيقيم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مأدبة عشاء مساء اليوم على شرف الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الوفود وضيوف القمة.



