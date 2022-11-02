عاجل
صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات القمة العربية بالجزائر حدث ليلاً|الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج.. ونتنياهو يقترب من العودة لرئاسة إسرائيل.. وكواليس جديدة في أزمة غياب إمام عاشور عن الزمالك فتاة تروي تفاصيل مشاركتها بقمة المناخ 2011.. وتؤكد أهمية COP27 بشرم الشيخ الست المستحية.. شجرة الأسرار بمحمية سالوجا وغزال في أسوان.. تعرف عليها صحف الإمارات: كوريا الشمالية تطلق أكثر من 10 صواريخ والجارة الجنوبية ترد.. تحالف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست بإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة تشاورية مغلقة ومشروعات قرارات.. القمة العربية تستأنف أعمالها اليوم

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال مشاركته بالقمة العربيةبالجزائر

تستأنف القمة العربية المنعقدة بالجزائر أعمالها اليوم الأربعاء بعقد جلسة تشاورية مغلقة لمدة ساعة ونصف ، يعقبها جلسة عمل أولى علنية ، يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب ، يعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة ، من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته ، واعتماد مشاريع القرارات ، واعتماد مشروع "إعلان الجزائر" ، يعقبها جلسة ختامية علنية ، يتم خلالها إصدار "إعلان الجزائر" والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة العربية ، يعقبها كلمة لرئاسة القمة العربية المقبلة الثانية والثلاثين وبعدها كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة ، فيما يقيم الرئيس " تبون " مأدبة غداء لقادة ورؤساء الوفود .


وسوف يعقد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحفيا مشتركا غدا للإعلان عن نتائج أعمال القمة وما أسفرت عنه من قرارات .


ورفعت القمة العربية بالجزائر في دورتها الحادية والثلاثين أعمالها مساء أمس الثلاثاء في ختام أعمال يومها الأول بعد جلسة علنية ، تحدث فيها كل من:الرئيس التونسي قيس سعيد ،رئيس الدورة السابقة للقمة، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحالية الحادية والثلاثين للقمة ، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، بالاضافة الى ضيوف القمة رئيس اذربيجان الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز إلهام علييف ، والرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، وسيقيم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مأدبة عشاء مساء اليوم على شرف الرؤساء والملوك والأمراء ورؤساء الوفود وضيوف القمة.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

ترشيحاتنا

قمة لم الشمل.. الرئيس الجزائري: العرب لديهم قوة وإمكانيات كبرى تؤثر في المشهد العالمي

قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

جلسة تشاورية مغلقة ومشروعات قرارات.. القمة العربية تستأنف أعمالها اليوم

الأهلي والزمالك الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

بزيادة 2000 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ