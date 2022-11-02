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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمله تموينية للمرور على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال بالعريش

حملة للمرور علي الاسواق
حملة للمرور علي الاسواق بمدينة العريش

تنفذ مديرية التموين والتجارية الداخلية محافظة شمال سيناء،  حمله تموينيه برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية، للمرور على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية والشركة العامة لتجارة الجملة ومحلات تجار الجملة بالمحافظة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور علي مصيلحي  وزير التموين واللواء الدكتور   محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   بتكثيف الحملات التموينية ومنع الاحتكار ومتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة.

سد احتياجات المواطنين


وقالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توريد كميات مناسبه من الأرز والسلع المختلفه  لسد  احتياحات المواطنين ، من الأرز والتغلب علي محاولة احتكار  سلعة الأرز لدي بعض التجار.

حيث بجري  توزيعها  علي التجار من خلال شركة السلع .. كما يجري تورود كميات أخرى من الأرز لتغطية احتياحات المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

 وقد تم تعزيز أرصدة الأرز  بالشركة العامة لتجارة الجملة وسيتم بدء بيعها في جميع فروع الشركة  اليوم الاربعاء. وجارى جلب دفعات  أخرى بصورة مستمرة  .

واهابت مديرية التموين ، بالسادة المواطنين شراء احتياجاتهم الفعلية من السلع وتحري الدقة في اي معلومات ترد لهم.

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العريش حملة تموينية الاسواق التجارية

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