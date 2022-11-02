رابط منصة أنا المعلم .. سجّل الآن واحصل على خصومات وكوبونات

رابط منصة أنا المعلم .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحته لجميع معلمي مصر لبدء تفعيل خصومات وكوبونات للمعلمين لأول مرة لتمييز التعامل معهم في الأسواق التجارية بالتعاون مع شبكة من أكبر التجار المصريين.

رابط منصة أنا المعلم .. يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إليه الآن من خلال الضغط على :

https://anaelmoalem.emis.gov.eg/login

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر نوفمبر الجاري، إطلاق وتفعيل منصة أنا المعلم ، وهي عبارة عن برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين يشارك فيه شبكة من تجار مصر .

وتنقسم منصة أنا المعلم إلى شقين ، الشق الأول يقدم سوقًا للخصومات ويوفر للمدرسين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي توفر نسب خصم مميزة تقديرًا للمعلمين ، والشق الثاني خاص بكوبونات الشراء وهي كوبونات بقيمة مالية تمنح للمعلمين وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم

وتضم سوق الخصومات عروضًا للعديد من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرًا لمعلمي مصر ولجهدهم في بناء الوطن.

خطوات التسجيل في منصة أنا المعلم

-يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة

- تظهر للمعلم كل العروض المتاحة لاستكشافها

- يقوم المعلم باختيار العرض المناسب له

- بمجرد اختيار العرض سوف تظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله

-يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل

تفاصيل كوبونات المُعلمين على منصة أنا المعلم

-يتم منحها للمعلمين وفقا لمؤشرات الأداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي يتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة

- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام تليفونات باستخدام منصة انا المعلم.

-ترسل للمعلم رسالة على رقم الهاتف المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ويمكن أيضا التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذين جاري تميزهم.

- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض والاستفادة من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.

أهداف برنامج "أنا المعلم"