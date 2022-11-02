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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفّر العملة | تنمية الثروة السمكية : الحصاد الأول بمزرعة الجمبري بالمغرة

صدى البلد

في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالقطاع السمكي وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتفعيلاً لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي أعلنتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)، افتتح اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، احتفالية الحصاد الأول للجمبري التي أطلقتها شركة الكومي لـلتفريخ والاستزراع السمكي تحت مظلة شركة تنمية الريف المصري الجديد، نائبًا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة المغرة جنوب شرق منطقة القطارة.

وألقى "فرحات" كلمته في الحفل، والتي رحب خلالها بالحضور ووجه الشكر والتقدير للقائمين على مزرعة الجمبري بالمغرة؛ لما بذلوه من جهد واضح وملموس ومتميز يُبشر بالنجاح في حصاد باكورة إنتاج المزرعة من الجمبري، وهو أحد المشروعات الواعدة في مجال إنتاج الجمبري من الصحراء.

وأكد على أهمية القطاع السمكي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري؛ ما ظهر جليًا في اهتمام القيادة السياسية وإصدار العديد من التعديلات التشريعية والقوانين واللوائح التي تُنظم أعمال الصيد في الآونة الأخيرة ومنها تعديل قانون الصيد واستصدار قانون حماية وتنمية البحيرات رقم 146 لسنة 2021، ودعم دور جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية من خلال التوسع الرأسي أو الأفقي لزيادة الإنتاج السمكي، وكذا تطوير البحيرات وتطهيرها، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته وتصدير الأسماك إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن استزراع الجمبري خطوة مهمة توفر للدولة العملة الصعبة وتُعزز من الوضع الاقتصادي للبلاد، والاستغلال الأمثل للموارد وتطبيق التقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعمل بكامل طاقته لتقديم كافة سبل الدعم للاستزراع السمكي، وقد كانت أولى خطواته حين التقى اللواء أركان حرب الحسين فرحات بالمستثمرين ومزارعي الأسماك في محاولة للتعرف على التحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات التي قد تعتري طريقهم.

ولفت إلى أن الجهاز أيضًا قام بتفعيل فكرة القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات مجانًا لتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي للجهاز تجاه المزارع الخاصة والعاملين بمجال الثروة السمكية، كما تُقدم خدمة إجراء تحاليل المياه وقياس جودتها ومدى صلاحيتها لمعيشة الأسماك، موكدًا أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للمستثمرين والمزارعين سواء من خلال الخدمات البيطرية، أو المعامل، أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص للمزارع الناجحة في أداء دورها، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترسيخ الدعائم لاقتصاد قوي ناجح.

ووجه الشكر إلى اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، على المجهود المتميز في خلق بيئة مناسبة للنجاح وبنية تحتية أساسية متطورة وتقنيات حديثة تواكب العصر، وكذلك النائب إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لما قدمه من دعم لنجاح هذا المشروع.

 اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، زار المشروع خلال اجتماعه مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شهر أغسطس الماضي، وأشاد بالجهد المبذول من كل القائمين على العمل بالمزرعة رغم التحديات؛ وتمنى لهم موسم إنتاجي ناجح، وكان حصيلة الجهد والعزيمة أن أسفر هذا المشروع عن زراعة تجريبية لعدد 115 حوض تجريبي على مساحة 1.5 فدان لكل حوض كمرحلة أولى.

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التنمية المستدامة 2030 وزير الزراعة مجلس النواب الاستزراع السمكى الثروة السمكية

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