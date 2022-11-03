عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 5000 بطانية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة "شتاء دافئ"

حملة شتاء دافئ بالإسكندرية
حملة شتاء دافئ بالإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، مبادرة "شتاء دافئ"، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين لهم.
وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن المبادرة شملت جميع أقسام المحافظة لتحقيق أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، بإطلاق المبادرات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين وبخاصة الأكثر احتياجًا.

اليوم.. ختام فعاليات الدورة ٣١ من مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

الأمانة رأس مالها.. عاملة نظافة بنادي سموحة حديث السوشيال الميديا

وأضاف النائب رزق راغب ضيف الله أن الحزب يضع شعار المواطن أولا، وذلك إيمانًا بدور المواطن المصري في تحقيق التنمية والاستقرار، بعدما برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتي البقاء والبناء التي خاضتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أشار النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وفى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.
وقال النائب خالد شلبي، إن المبادرة شملت توزيع نحو 5 آلاف بطانية على مختلف أقسام المحافظة، مشيدًا بدور شباب الحزب في المحافظة أثناء عملية التخزين والتوزيع حتى داخل المنازل، تخفيفًا عن المواطنين، لكي تحقق المبادرة أهدافها بالوصول إلى كافة أقسام المحافظة، ووحداتها الحزبية.
يأتي هذا ضمن مبادرات الحزب التي أطلقها بهدف دعم أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك إيمانًا من الحزب بدوره المجتمعي تجاه المواطنين وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأكثر احتياجًا.

الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ المهندس اشرف رشاد المواطن المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

وزير التعليم يزور طالبة أصيبت بإعياء مفاجئ ونقلت للمستشفى بالشرقية

فرصة ذهبية تشمل الهندسة.. وظائف شاغرة في السعودية| اعرف الشروط

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أعلى وتيرة منذ عام 1989.. بريطانيا ترفع معدلات الفائدة 75 نقطة

أثناء تحضير مواد كيميائية.. إصابة 5 عاملات باختناق داخل كلية اقتصاد منزلي المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عز الدين تلاحقها الأزمات ومنعها من العودة لـ مصر أبرزها

بعد نقلها إلى المستشفى| 10 صور لـ المطربة إيناس عز الدين .. شاهد

تعرفي عليها.. خطوات غير متوقعة لتنظيف المناشف

التفاصيل الكاملة لإصابة شيكابالا ومدة غيابه عن الملاعب

فيديو

الذهب عيار 18 يتجاوز ألف جنيه.. وسعر الدولار بعد قرار الفدرالي الأمريكي

عكس المتوقع .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

50 جنيها للمتر.. تعرف على القانون الجديد لتقنين مخالفات البناء.. فيديو جراف

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ