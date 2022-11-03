توزيع 5000 بطانية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق مبادرة "شتاء دافئ"

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، مبادرة "شتاء دافئ"، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين لهم.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن المبادرة شملت جميع أقسام المحافظة لتحقيق أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، بإطلاق المبادرات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين وبخاصة الأكثر احتياجًا.

وأضاف النائب رزق راغب ضيف الله أن الحزب يضع شعار المواطن أولا، وذلك إيمانًا بدور المواطن المصري في تحقيق التنمية والاستقرار، بعدما برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتي البقاء والبناء التي خاضتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أشار النائب خالد شلبي، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وفى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وقال النائب خالد شلبي، إن المبادرة شملت توزيع نحو 5 آلاف بطانية على مختلف أقسام المحافظة، مشيدًا بدور شباب الحزب في المحافظة أثناء عملية التخزين والتوزيع حتى داخل المنازل، تخفيفًا عن المواطنين، لكي تحقق المبادرة أهدافها بالوصول إلى كافة أقسام المحافظة، ووحداتها الحزبية.

يأتي هذا ضمن مبادرات الحزب التي أطلقها بهدف دعم أهالينا من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك إيمانًا من الحزب بدوره المجتمعي تجاه المواطنين وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأكثر احتياجًا.