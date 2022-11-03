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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد بهدف في الدوري الأوروبي

صدى البلد

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني بهدف نظيف في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي

هدف مانشستر يونايتد جاء عن طريق جارانتشو في الدقيقة 17 من متابعة لتمريرة رونالدو، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشارك كريستيانو رونالدو كأساسي في تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة تواليًا بمختلف المسابقات.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – فيكتور لينديلوف – لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – دوني فان دي بيك

خط الهجوم: برونو فيرنانديز – جارانتشو – كريستيانو رونالدو

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