عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلاني : نتمنى تأسيس شركة لاستغلال الأصول الخاصة بالسينما التابعة لوزارة الثقافة

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الشركة القابضة للصناعات الثقافة تم تأسيسها في الوزارة منذ عام 2016، متابعة: الشركة مختصة بإدارة الأصول الثقافية وكل ما تمتلك الوزارة من أصول تصلح للاستثمار الثقافي.

txt

وزيرة الثقافة: لم أتجاهل موعد لجنة حقوق الإنسان بالنواب وأرسلت مندوبا.. خاص

txt

وزيرة الثقافة تبحث إقامة معارض فنون تشكيلية بالإمارات لمستنسخات من مقتنيات المتاحف الفنية

وأكملت "نيفين الكيلاني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر: الصناعات الثقافة هي كل ما يخص الثقافة ويدخل في مجال الاستثمار، مثل السنيما والنشر والحرف التراثية.

واسترسلت: صناعة السينما مهمة للغاية على المستوى الثقافي وفي مجالات الاستثمار، ونستهدف أن يتم استغلال الأصول الخاصة بصناعة السينما، ليتم استثمارها بالشكل الأمثل، لافتة: "نتمنى تأسيس شركة لاستغلال الأصول الخاصة بالسينما التابعة للوزارة"


ولفتت إلى أن مجال الاستثمار مفتوح أمام الجميع ، وسيتم فتح  باب الاستثمار أمام رجال الأعمال، فيما يخص الاستديوهات ودور السينما، وتطوير صناعة السينما بالتعاون مع الوزارة.

وزيرة الثقافة السينما نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

صفحة جديدة .. محامي شيرين يكشف تفاصيل خروجها من المستشفى.. فيديو

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

خسائر فادحة في بورصات أوروبا .. ما السبب؟

هل يجوز صلاة السنن وأنا جالس رغم قدرتي على القيام ؟..الإفتاء تجيب

بركات: اختيارات فيتوريا منطقية .. البرتغالي مهتم بالجميع

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: الوضع المالي غير جيد

مدير شركة وساكن بالزمالك يجمع علب الكانز من الشوارع..أستاذ أيمن يحكي مأساته

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: الأمور تتحول لصالحك

برج الثور.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: فرصة جيدة

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ