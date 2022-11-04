الكيلاني : نتمنى تأسيس شركة لاستغلال الأصول الخاصة بالسينما التابعة لوزارة الثقافة

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الشركة القابضة للصناعات الثقافة تم تأسيسها في الوزارة منذ عام 2016، متابعة: الشركة مختصة بإدارة الأصول الثقافية وكل ما تمتلك الوزارة من أصول تصلح للاستثمار الثقافي.

وأكملت "نيفين الكيلاني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر: الصناعات الثقافة هي كل ما يخص الثقافة ويدخل في مجال الاستثمار، مثل السنيما والنشر والحرف التراثية.

واسترسلت: صناعة السينما مهمة للغاية على المستوى الثقافي وفي مجالات الاستثمار، ونستهدف أن يتم استغلال الأصول الخاصة بصناعة السينما، ليتم استثمارها بالشكل الأمثل، لافتة: "نتمنى تأسيس شركة لاستغلال الأصول الخاصة بالسينما التابعة للوزارة"



ولفتت إلى أن مجال الاستثمار مفتوح أمام الجميع ، وسيتم فتح باب الاستثمار أمام رجال الأعمال، فيما يخص الاستديوهات ودور السينما، وتطوير صناعة السينما بالتعاون مع الوزارة.