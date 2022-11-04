هشام آمنة: مشروعك وفر 1,9 مليون فرصة عمل

نفذ 199,8 ألف مشروع

تتبنى وزراة التنمية المحلية خطة عمل تركز على الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإعتبارها إحدى وسائل التنمية الاقتصادية ، التى تساعد على سد احتياجات السوق المحلي ، و تقليل فاتورة الاستيراد خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، فضلا عن دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصري ، كما يُمكن لتلك المشروعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير منتجاتها ، خاصة الحرفية والتراثية منها ، كما إنها توفر فرص العمل للشباب و المرأة المعيلة ، مما يقلل نسبة البطالة.

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساهمتها فى توفير فرص عمل للشباب ، و دفع عجلة التنمية بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه وحتي الآن فى تنفيذ أكثر من 198,8 ألف مشروع ، بقروض 25,2 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى 1,9 مليون فرصة عمل مشيراً الى أن مشروعك” يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات ، بدءا من القرى والنجوع وحتي المراكز والمدن و الأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

وأوضح هشام آمنة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحظى بأولوية في استراتيجية مصر 2030 ، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، لتوفير التمويل اللازم، ومنح قروض ميسرة لتنفيذها ، فضلاً عن تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.

وأشار هشام آمنة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه ، والقضاء على البطالة به ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالإهتمام بمحافظات الصعيد، وتعمل الوزارة على تسخير كافة الامكانيات و الجهود نحو الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنهوض بالصعيد والاستفادة من المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية ( مشروعك) فى دعم قاطنيه بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح الصعيد جاذبًا للعمالة ويحقق عيشة كريمة لأبنائه.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن إقليم محافظات الصعيد يتصدر المرتبة الأولى منذ بدء ( مشروعك ) وحتى الآن ، حيث تم تمويل 109,6 ألف مشروع بإجمالى قروض 112,8 مليار جنيه ، وفرت 1,6 مليون فرصة عمل ، موجهاً فريق عمل "مشروعك" بتيسير الإجراءات لأبناء الصعيد في الحصول على التمويل لبدء مشروعاتهم و توفير فرص عمل ، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية .

ولفت هشام آمنة أن "مشروعك" ينفذ فى جميع محافظات مصر ، ويعمل جاهداً على تلبية مطالب كافة الفئات التى ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة ، وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم ، مشيراً الى أن إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها (مشروعك) بتنفيذ 42,8 ألف مشروع بقروض 5,3 مليار جنيه ، اتاحت 394,6 الف فرصة عمل ، يليها إقليم القناة بـ21,2 ألف مشروع بقروض 3,3 مليار جنيه وفرت 231,5 ألف فرصة عمل ، وإقليم الاسكندرية بـ 19,5 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 133,2 ألف فرصة عمل ، ثم إقليم القاهرة بعدد 10 آلاف مشروع بإجمالى قروض1,9 مليار جنيه وفرت 145,5 الف فرصة عمل .

وكشف اللواء هشام أمنة أن الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية ، و ذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة ، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة ، و انعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات ، وسيتم تلافى أى سلبيات ، وتذليل كافة المعوقات ، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال منصة "أيادي مصر" الرقمية ، التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى و شركة اى فاينانس ، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز و مكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال .

وأضاف الوزير أن مشروعات (مشروعك) تنفذ من خلال 3 مسارات يتضمن المسار الأول المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها ، وهذا المسار تتوفر لديه دراسات الجدوي الخاصة بذلك ، والمسار الثاني يشمل المشروعات النمطية البيئية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التي تتوافق مع موارد كل محافظة، وتوفر الوزارة دراسات الجدوي فى كافة المجالات للراغبيين فى إقامة مشروعات ، أما المسار الثالث يركز على الأفكار الجديدة للمشروعات وسيساعد بنك الأفكار بالوزارة الشباب فى تنفيذ المشروعات الجديدة فنياً ويقوم (مشروعك) بتنفيذها.