"رسائل مُشفرة" للفنان محمود العبيدي بجاليري إرم بالرياض

يستضيف جاليري إرم للفنون في تعاون جديد مع جاليري مصر، معرضاً للفنان العراقي محمود العبيدي يحمل عنوان "رسائل مُشفرة" يُفتتح يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 نوفمبر2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور نخبة من الفنانين وجمهور ومحبي الفن التشكيلي.



"رسائل مشفرة" استمرار لتجربة الفنان محمود العبيدي ذات الأبعاد الإنسانية والفلسفية، في هذا العرض ينظر للحاضر من زاوية أعمق حيث يبحر تاريخياً ليربط الأحداث ويكشف عن الوجه الحقيقي للإنسان المختبئ خلف أيديولوجيات مختلفة تمكنه من وصف نفس الفعل بمعنيين متضادين وربما أكثر من معنى .. عرض غاية في الثراء الفكري والإنساني والفلسفي.



قدم الفنان محمود العبيدي لمعرضه بطرح مطول نستعرض مقتطفات منه .. " ....هناك لحظات فارقة في حياة بعض الفنانين يدركون فيها أنهم بحاجة إلى ترك الماضي خلفهم، والانتقال إلى لب المسألة. من ناحيتي، أتت تلك اللحظة في أحد أيام صيف 2017 في البندقية. كنت قد انتهيت لتوي من تجهيز عملي للعرض، مع زملاء آخرين من الفنانين، وقمت بنزهة في المدينة، ومرر بأكشاك تجارية عندما لفت انتباهي شيء ما. تمثال لعبة صغير يبدو بلا معنى. لكن تلك اللعبة الصغيرة وضعت كل أعمال حياتي في منظورها الصحيح. أحد رعاة البقر يحارب "هندي،" كما كانوا يطلقون عليهم في "أفلام الغرب،" في حضن مميت. سيكون هذا التمثال الصغير الذي اشتريته في ذلك اليوم في البندقية هو أول شيء تقع عليه عيناك عند دخولك معرضي، فقد أدركت يومها حاجتي لتناول مسألة الإبادة الجماعية الأمريكية في فني لكي أتصالح مع كل ما حدث في حياتي الشخصية، بالإضافة إلى طرح سردية بلدي الأصلي، وتاريخ المنطقة، و بلد التبني، والقارة الأمريكية من الشمال إلى الجنوب."



".... لقد قمت بجمع كل أنواع التذكارات والأشياء التي تظهر الأمريكيين الأصليين بشكل سلبي في جميع أنواع السلع الاستهلاكية والترفيهية. سيتم عرضها جميعًا كقطع أثرية أنثروبولوجية في صناديق زجاجية في منتصف المعرض، بينما سيتم تعليق لوحاتي السوداء كخلفية محيطة. جاءت لوحات غويا السوداء بعد أن شاهد بلاده تُسحق بسبب غزو نابليون. ما شهده العراق أسوأ بكثير مما مرت به إسبانيا، ولا يزال البلد يحترق وأنا أكتب هذه السطور.... ما الذي يمكن أن يساهم به فنان مثلي لتحسين الأمور؟ سأسعى بتواضع لمعرفة ذلك. هذه بداية رحلة بحثي."



يستمر العرض حتى 6 ديسمبر2022 بجاليري إرم (برج الميزان، شارع العليا، مركز الموسي، الرياض).