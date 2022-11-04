الرئيس الصيني يؤكد ضرورة العمل مع ألمانيا للمساهمة في سلام وتنمية العالم

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج حاجة بلاده وألمانيا - وهما دولتان كبيرتان تتمتعان بتأثير كبير - إلى العمل معا في أوقات التغير وعدم الاستقرار، والمساهمة بشكل أكبر في سلام وتنمية العالم، مشيرا إلى أن الوضع الدولي معقد وسريع التغير.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الصيني اليوم الجمعة المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يقوم بزيارة رسمية للصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى ببكين.



وقال شي "إن الزيارة ستعزز التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين بشكل أكبر، وتعمق التعاون في مختلف المجالات، وتوفر فرصة للجانبين للتخطيط لتنمية العلاقات الثنائية في المستقبل".



وأضاف "أن مسيرة العقود الخمسة بين الجانبين تظهر أنه طالما يلتزم الجانبان بالمباديء المتمثلة في احترام بعضهما البعض، وإيجاد أرضية مشتركة وتحييد الخلافات، والحفاظ على التبادلات والتعلم المتبادل، والسعي إلى التعاون متبادل المنفعة، فإن العلاقات الثنائية ستستمر في الاتجاه الصحيح بشكل عام وتحقق تقدما مطردا".

