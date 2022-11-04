غداً.. فصل الكهرباء عن 11 منطقة بدسوق في كفر الشيخ

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، غداً، السبت، فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق بالمدينة، حسبما أعلنت هندسة كهرباء دسوق، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: شارع المحلج، مستشفى النيل، شارع المدارس، مكتب العمل، وسط المدينة، مدينة الساعة، الميدان وساحة المسجد، شارع الجيش، مجلس المدينة، والجوازات، وذلك لإجراء الصيانة الدورية من قبل هندسة الكهرباء في دسوق.



وفي سياق آخر، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ، وأحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة، استكمال العمل برفع المطابق وإنشاء صفايات أمطار ومراجعة المرافق استعداداً للرصف بالتزامن مع بدء التجهيز للرصف بامتداد شارع الغفران حتى حديقة الصفا ووضع طبقة أسفلت سطحية.

جاء ذلك في حضور المهندس حسن الطرواى مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أشرف سعودى مدير إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية وفريق العمل بالإدارة والمتابعة الميدانية.