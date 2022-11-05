السيطرة على حريق داخل 4 منازل وحظائر مواشي في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي بمحافظة بني سويف على حريق شب في 4 منازل وحظائر مواشي، اليوم الجمعة، بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن، دون خسائر في الأرواح.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في 4 منازل وحظائر مواشي بقرية شنرا دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلي المنازل والزراعات المجاورة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين نشوب حريق في 4 منازل وحظائر مواشي يمتلكها "عادل. ت. ع"، و"عوض. ا. م"، و"صبحي. م"، و"عبد الله. ي"، بعزبة محمد عبدالكريم التابعة لقرية شنرا بمركز الفشن جنوب بني سويف .

واستطاع رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل والزراعات المجاورة، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.