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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يعود حسام وشيرين لبعضهما؟ .. مفاجأة حول علاقتهما فجرتها صديقة والده

حسام وشيرين
حسام وشيرين

شاركت إحدى صديقات والد الفنان حسام حبيب منشورا خاصًا مع والد الفنان عبر صفحته على فيسبوك، وفجرت مفاجأة من خلاله.

وأعلنت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست مدمنة وإنما كانت تعالج من أدوية مضادة للاكتئاب، وأكدت في منشورها أن حسام حبيب وشيرين سيعودان لبعضهما قريبا. 

وكشف ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب  عن خروج الفنانة  من المستشفى عبر صفحته بـ فيسبوك.

وكتب قنطوش :" الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات .

والد الفنان حسام حبيب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب خروج الفنانة من المستشفى

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