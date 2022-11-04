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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيري: الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة خلال الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل احتفالية ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

 

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مصطفى وزيري يهدي ستيفانو ريتشي عرش الملك توت عنخ آمون

وأضاف مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن اليوم تم افتتاح تطوير منزل هاورد كارتر، ضمن الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف مصطفى وزيري، أن الاحتفالية شهدت حضور ضخم من جنسيات مختلفة، ومن ضمن الحضور مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة، لافتا إلى أن هذا الحدث في غاية الأهمية في السياحة المصرية. 

 

الاكتشافات الأثرية


وفي السياق نفسه أشار الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، إلى أن بعض الاكتشافات الأثرية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

توت عنخ آمون وزيري مصطفي وزيري مقبرة الفرعون الفرعون الذهبي

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