معاون الوزراء الأسبق: صوت أعداء الدولة في الخارج دليل نجاح القيادة السياسية

قال الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق، ومساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي، إننا في حاجة لتعديل قانون الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن صوت المعارضة وأعداء الدولة في الخارج دليل كبير على نجاح القيادة السياسية.

وأشاد هشام فهمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، باستراتيجية الدولة الجديد في ملف حقوق الإنسان التي تمتد لـ 5 سنوات، وإقرارات العفو الرئاسي عن الكثير من السجناء خلال الفترة الماضية وإنشاء وتطوير مراكز التأهيل الإصلاح.

تابع معاون رئيس الوزراء الأسبق، هناك تطلعات كبيرة جدا وسنجني مكاسب سياسية من حيث الانتخابات والترشح ومزيد من الحرية والديمقراطية في المجتمع وإصلاح شامل للبيئة التشريعية.

الحوار الوطني

كما أشاد بتوقيت الحوار الوطني في ظل الأوضاع الراهنة وخاصة بعد الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية من حيث الارتقاء بالبنية التحتية والسيطرة على الأوضاع الداخلية وتثيبت أركان الدولة.