بورصة السيارات|زيادة 180 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الأمريكية شيفرولية عن زيادة جديدة تتراوح من 160 ألف جنيه حتى 180 ألف جنيه على أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية كابتيفا موديل 2022، وتتوفر السيارة في السوق المصري بأربعة فئات.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على محرك سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 148 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 230 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ونظام جر أمامي.

ويصل متوسط استهلاك السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من الوقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقريباً، ويبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من الخارج بقياسات هيكلية بلغت 4655 للطول، و 1835 مم للعرض، و 1760 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ ارتفاعها الكلي عن سطح الأرض نحو 185 مم.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تتوفر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة المختلفة أبرزها مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن لسهولة التحكم، وخاصية دعم المركبة بالتعامل مع المنحدرات والمرتفعات، وكاميرا خلفية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام الثبات الالكتروني.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الأولى LS بسعر 579,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثانية LS بسعر 599,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثالثة LS بسعر 639,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الرابعة LS بسعر 659,990 جنيه