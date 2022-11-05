عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات|زيادة 180 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. صور

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الأمريكية شيفرولية عن زيادة جديدة  تتراوح من 160 ألف جنيه حتى 180 ألف جنيه على أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية كابتيفا موديل 2022، وتتوفر السيارة في السوق المصري بأربعة فئات.

بورصة السيارات.. زيادة 40 ألف جنيه على أسعار أم جي 5 و 6 | صور

بورصة السيارات | زيادة جديدة لأسعار إم جي 5 تصل لـ 40 ألف جنيه .. تفاصيل

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على محرك سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 148 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 230 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ونظام جر أمامي.

 

ويصل متوسط استهلاك السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من الوقود نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقريباً، ويبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من الخارج بقياسات هيكلية بلغت 4655 للطول، و 1835 مم للعرض، و 1760 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ ارتفاعها الكلي عن سطح الأرض نحو 185 مم.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تتوفر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة المختلفة أبرزها مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن لسهولة التحكم، وخاصية دعم المركبة بالتعامل مع المنحدرات والمرتفعات، وكاميرا خلفية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام الثبات الالكتروني.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الأسعار  الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الأولى LS بسعر 579,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثانية LS بسعر 599,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الثالثة LS بسعر 639,990 جنيه

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الرابعة LS بسعر 659,990 جنيه

 

 

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 شيفروليه الكروس اوفر كابتيفا ورصة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

تويوتا تكشف عن 3 إصدارات جديدة للطرق الوعرة بمعرض سيما| صور

سوق المستعمل.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه| صور

تبدأ من 60 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية | صور

5 سيارات كروس أوفر صينية زيرو تبدأ من 370 ألف جنيه.. صور

زيادة 140 ألف جنيه على أسعار رينو ميجان موديل 2022 | تفاصيل

بورصة السيارات.. زيادة 40 ألف جنيه على أسعار أم جي 5 و 6 | صور

أرخص كروس أوفر يابانية للشراء من الإمارات.. أعرف سعرها

من السعودية .. نيسان التيما موديل 2022 بالجنيه المصري| صور

ترشيحاتنا

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

مسلسل النزوة يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

وزير الآثار يبحث وضع أجندة أحداث وفعاليات ثقافية لتنشيط السياحة بالأقصر طوال العام

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

بعد استحواذ ماسك على تويتر .. كارثة كبيرة تضرب أسهم شركة تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ