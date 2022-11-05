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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر؟.. علي جمعة: 9 عقوبات

إذا غاب قلبك عن الذكر
إذا غاب قلبك عن الذكر

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر  ؟، لاشك أنه من أهم الأمور التي ينبغي أن يعرفها أولئك الغافلون وكذلك من يستهينون بذكر الله جل وعلا، لعل معرفة العقوبة تزيد الحرص وتلفت انتباههم لأهمية الذكر وخطورة التهاون والاستهانة به، ومن هنا تنبع أهمية معرفة إجابة سؤال : ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر ؟  .

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ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر 

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر ؟ ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ما دام قد غاب قلب العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى  وغاب الله عز وجل عن قلبه فإنه سيتصف بصفة من هذه الصفات : ( هناك قلوب قاسية ، وهناك قلوب عليها أقفال ، وهناك قلوب عليها غلف ، وهناك قلوب عليها ران ، وهناك قلوب عليها حجاب ، وهناك قلوب مظلمة ..... وهكذا).

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر ؟ ، أوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كل نوع من هذه الأنواع يشترك في شيء واحد ويتعدد في صفات كثيرة ؛ كل هذا يشترك في الغفلة عن الله { نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ } كل هذه الصفات تغفل عن الله - سبحانه وتعالى - فتتوه في هذه الحياة الدنيا بجزئياتها ، بتكاثر جهاتها ، وبمجالتها المختلفة ، بنكدها ، بكدرها ، بشواغلها ومشاغلها ، منوهًا بأن معنى قوله تعالى: { قَسَتْ قُلُوبُكُم } يعني أنها لم يعد يؤثر فيها الذكر . 

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر ؟، وأضاف أن الفطرة التي فطر الله  الناس عليها أنه { وذَكِّرْ فَإنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ }  سارع إلي الله  فعندما تُذكر الإنسان يتذكر ، وعندما تُذكره بالله يرجو وجه الله  أو يخاف من عذاب الله ، ولكن هناك قلوب تُذكِّرها بالله فكأن في أذانها وقر ، يقول تعالى { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم } يعني لا ينفع فيها الذكر { مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ } والكاف للتشبيه والتمثيل .

كأننا ظلمنا الحجارة

ماذا يحدث لك إذا غاب قلبك عن الذكر ؟، تابع: والحجارة شأنها الصلادة والصلابة ، والحجارة شأنها أنها لا تتحرك إلا بمحرك ، فالحجارة صلبة وليست لينة بحيث أنها إذا أصابت أحدنا فإنها تصيبه ، لكن لو ماء نزل علينا لا يصبنا بشيء ، { فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ } استخسر فيهم أنها تكون مثل الحجارة ، يعني عندما يشبِّه قلوبهم بالحجارة كأننا ظلمنا الحجارة .. لماذا ؟ لأن هناك بعض الحجارة إذا دقينا فيه مسمار يدخل ولا يأبى الحجر أن يستقبل المسمار.

واستطرد : ولو كسَّرنا الحجر يتكسر ، ولكن البعض قلوبهم لا تلين ، ولا تلين أبداً بصفة مستمرة { فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } ، { أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً } وهذا يبين لنا نقطة مهمة جداً ، وهو الإنصاف في إدراك الواقع ، في كل آيات القرآن شىء خفى يعلم المسلم العدل والإنصاف ، هل كل القلوب هكذا ؟ قال : لا؛ بعضهم . وهل بعضهم على درجة واحدة ؟ قال : لا ؛ بعضهم كالحجارة ، وبعضهم أشد قسوة من الحجارة .

واستند لقوله تعالى : { ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وإنَّ مِنَ الحِجَارَةِ } وأ يضًا لم يقل كل الحجارة { لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ } . هل الناس التي قلوبها كالحجارة ممكن ربنا يأذن إنه تفجر منه الأنهار ؟ طبعًا ممكن الله  يفعل ما يشاء ، فحينئذ يستطيع هذا الذي كان قلبه كالحجارة وبإذن الله  وعندما يمنُّ الله  عليه ويهديه إنه تتفجر منه منابع الخير
 

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