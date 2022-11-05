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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نساء داعش يظهرن فى تونس.. كواليس تفكيك خلية إرهابية نسائية بسوسة والقيروان

صدى البلد

أعلنت السلطات التونسية، تفكيك خلية إرهابية نسائية مكونة من 4 نساء تنشط في مجال التطرف الديني.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه نتيجة لعمل استخباراتي، تمكنت قوات الأمن من الكشف عن خلية تكفيرية نسائية متكونة من أربع عناصر نسائية غير مكشوفة في مجال التطرف الديني.

وتابعت أن النسوة المشتبه بهن مقيمات بولايتي سوسة الساحلية والقيروان (وسط)، واتضح أنهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن النسوة "يخضن في الفتاوي التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ويتواصلن مع حسابات أجنبية تخص عناصر إرهابية متواجدة ببؤر التوتر".

الداخلية التونسية قالت "تم توقيفهن، وإدراج إرهابي خامس في القضية، حيث تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) إلقاء القبض عليه".

ودعت الوزارة، التونسيين إلى "الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبة إبحارهم على مواقع الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر الولوج إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة لمساندة مجهودات الدولة في التصدي لآفة الإرهاب".

ومنذ مايو 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

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