النشرة الدينية.. تعليق قوي من عباس شومان على الاحتفال بالهالوين.. شيخ الأزهر: جاهزون للحوار ووحدة الصف بين السنة والشيعة

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لماذا حرم الله المخدرات والخمر.. علي جمعة يوضح السبب



ما صحة وجود ألفاظ غير عربية في القرآن؟.. دار الافتاء ترد



جامعة الأزهر تشكر وزيرة الهجرة على جهودها في عودة جثمان شهيد العلم



مرتع الشياطين.. تعليق قوي من عباس شومان على الاحتفال بالهالوين



شيخ الأزهر: جاهزون للحوار ولابد من وحدة الصف بين السنة والشيعة



مرصد الأزهر يسلط الضوء علي معوقات تعليم أطفال اللاجئين في اليونان

