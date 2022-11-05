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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. تعليق قوي من عباس شومان على الاحتفال بالهالوين.. شيخ الأزهر: جاهزون للحوار ووحدة الصف بين السنة والشيعة

شيخ الأزهر يتوسط
شيخ الأزهر يتوسط أعضاء الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى والأحكام التي تشغل بال كثير من الناس، نوجزها في النشرة الدينية.

 

لماذا حرم الله المخدرات والخمر.. علي جمعة يوضح السبب
 

ما صحة وجود ألفاظ غير عربية في القرآن؟.. دار الافتاء ترد
 

جامعة الأزهر تشكر وزيرة الهجرة على جهودها في عودة جثمان شهيد العلم
 

مرتع الشياطين.. تعليق قوي من عباس شومان على الاحتفال بالهالوين
 

شيخ الأزهر: جاهزون للحوار ولابد من وحدة الصف بين السنة والشيعة
 

مرصد الأزهر يسلط الضوء علي معوقات تعليم أطفال اللاجئين في اليونان
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى والأحكام القرآن جامعة الأزهر

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