أخبار الرياضة|عرض جديد من فيوتشر لثنائي الأهلي.. والغندور يرحل عن قناة الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ألميريا بهدفين للاشئ، في المباراة الأخيرة لـ جيرارد بيكيه، في إطار الجولة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة منتخب بلاده إستعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تلقت إدارة الأهلى عروضا بالجملة لاستعارة الثلاثي عبدالرحمن مانو وزياد طارق ومحمد محمود فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل قرار المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر بخروجهم وعدم الحاجة لجهودهم الفترة المقبلة.

نجح فريق وفاق سطيف، بقيادة حسام البدري، في الفوز على نظيره هلال شلغوم، برباعية نظيفة، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الجزائري.

يسعي فريق فيوتشر الفترة الحالية، للتقدم بعرض لضم محمد محمود وزياد طارق نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجح فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في الفوز على دسوق بنتيجة (86-69)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على صالة سيتي كلوب ضمن مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رحيله عن قناة الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.