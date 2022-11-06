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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|عرض جديد من فيوتشر لثنائي الأهلي.. والغندور يرحل عن قناة الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

المباراة الأخيرة لـ بيكيه.. برشلونة يفوز على ألميريا 2 /0 في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ألميريا بهدفين للاشئ، في المباراة الأخيرة لـ جيرارد بيكيه، في إطار الجولة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ضم معلول والجزيري واستبعاد نجم الزمالك .. قائمة تونس الأولية لكأس العالم 2022

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة منتخب بلاده إستعداداً لخوض بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

عروض بالجملة لثلاثي الأهلي ..تفاصيل

تلقت إدارة الأهلى عروضا بالجملة لاستعارة الثلاثي عبدالرحمن مانو وزياد طارق ومحمد محمود فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل قرار المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر بخروجهم وعدم الحاجة لجهودهم الفترة المقبلة.

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

نجح فريق وفاق سطيف، بقيادة حسام البدري، في الفوز على نظيره هلال شلغوم، برباعية نظيفة، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الجزائري.

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

يسعي فريق فيوتشر الفترة الحالية، للتقدم بعرض لضم محمد محمود وزياد طارق نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

نجح فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في الفوز على دسوق بنتيجة (86-69)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على صالة سيتي كلوب ضمن مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رحيله عن قناة الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

محمد صلاح يطارد إنجازا جديدا أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي غدا

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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