زي واحد ماشي في الصحراء ووقعت عليه بلكونه .. عمرو أديب يعلق على هذا الحادث | فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب على حادثة فقد سائق قطار لعينه أثناء قيادته للقطار بسبب إلقاء بعض الأطفال الحجارة تجاهه والقطار يسير في اتجاهه، قائلا "ذنبه ايه الرجل دا عينه تطير .. وانت استفدت ايه ياللي رميت الطوبه عليه وفقعت عينه".

واضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن سائق القطار لم يتوقع حدوث تلك الشئ أبدا ، والذي حدث مثل ما يحدث لشخص يمشي في الصحراء ويفاجئ بوقوع بلكونة عليه.

وتابع عمرو أديب أن القطار من المواصلات الأكثر أماناً في الحياة ولا يوجد بها مخاطرة كبيرة، معلقا "يعني السواق يرجع بيته بعين واحدة .. دا يرضي مين دا يا ربي".

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