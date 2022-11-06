رسالة بالدموع.. بيكيه يودع جماهير برشلونة بالكامب نو | فيديو

بكي الاسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بعد خوضه المباراة الاخيرة رفقة فريقه الكتالوني امام الميريا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز .

أعلن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الخميس الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي لتكون مباراة مساء أمس الاخيرة .

وقال بيكيه في وداعه لـ جماهير فريق برشلونة : اشكر الجميع الطاقم الفني والطبي وبالاخص طاقم العلاج الطبيعي وغرف الملابس وكل من ساعدنا كل يوم لتكون حياتنا اسهل

وأكمل : بالطبع اشكر مجلس الادارة علي كل هذه السنوات واشكر الجميع وصلت الي النهاية والرحيل لم تكن ابدا لحظات سهله علي لإتخاذ مثل هذا القرار بعد الحب الذي وجده في برشلونة لكنني اعتقد انها اللحظة المناسبة للوصول الي نهاية مسيرتي مع فريقي برشلونة ولكن سأعود الي هنا من جديد .

واختتم بيكيه -35 عاما- قائلا : "أنا ولدت هنا وسأموت هنا. إلى الأمام دائما يا برشلونة".

أسباب إعتزال بيكيه



وفق صحيفة موندو ديبورتيفو فإن السبب وراء اعتزال بيكيه هو ابتعاده عن اللعب أساسيا منذ بداية الموسم مع تشافي المدير الفني لفريق برشلونة والتعاقد مع كريستنسين وكوندي بجانب تواجد جارسا ورونالد اراوخو

بيكيه

وواصلت الصحيفة ان بيكيه يعاني خصوصا بعدما تسبب في هدفين ل انتر ميلان في شباك برشلونة ، بجانب هجوم الجماهير علي بيكيه ما جعل وضعه محرج خصوصا بعد قضية التسريبات الصوتيه وعلاقته بشاكيرا

وأكملت الصحيفة الاسبانية أن بيكيه تعرض لعدة اصابات نهاية الموسم الماضي اثرت علي قدراته البدنية بجانب كبره في السن



فوائد اعتزال بيكيه

اما عن الفوائد اعتزال بيكيه بالنسبة لبرشلونة فإنها تكمن في توفير 30 مليون يورو للموسم القادم وتخليه عن نصف راتبه.



رحيل بيكيه سيسهل عملية انتقال بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الي برشلونة بعد توفير الاموال الازمة في سلم رواتب الفريق .

رسالة بيكيه الاخيرة لـ برشلونة



ونشر جيرارد بيكيه فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعنوان:" مشجعو برشلونة.. عليّ أن أُخبركم بشيء".

وقال بيكيه في الفيديو الذي نشره:"مشجعو برشلونة، أنا جيرارد، في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تحدث الكثير عني، حتى الآن، لم أقل أي شيء، لكن الآن، أريد أن أكون الشخص الذي سيتحدث عني".

وأضاف:" مثل الكثير منا، لطالما كنت مشجعًا لـ برشلونة، لقد ولدت في عائلة محبة لكرة القدم ومشجعين لبرشلونة، منذ سن صغيرة جدًا، أردت أن أصبح لاعب كرة قدم، أردت أن أكون لاعبًا لنادي برشلونة، فكرت في ذلك كثيرًا منذ أن كنت طفلًا".

وأردف:" ما قاله جيرارد بيكيه الصغير لنفسه، لم يتوقع أن يصبح حقيقة، أراد أن يصبح لاعبًا ويحقق كل بطولة ممكنة معهم، حلم بأن يصبح بطل أوروبا وبطل العالم، أن يلعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم، أن يكون صداقات مع أصدقاء عمره".

بيكيه

وأكمل قائلًا:" بعد 25 لاعبًا في برشلونة، منحني فيها كل شيء، نعم يا مشجعي البارسا، منحوني كل شيء، والآن أحلام ذلك الطفل أصبحت حقيقة، والآن يجب أن أقول لكم بأن الوقت لنهاية تلك الرحلة قد حان، لقد قلت دائمًا بأنه لن يكون هناك ناد آخر بعد برشلونة، وهذا ما سيكون، مباراة السبت ستكون آخر مباراة لي على ملعب كامب نو، سأكون مشجعا عاديا، سأشجع النادي، وسأمرر حبي للنادي لأبنائي".