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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يفاوض نجم الأهلي

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي محمد فاروق إن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فتح خط مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات كريم الدبيس، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء والمنضم من وادي دجلة .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "أشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى رغبة إدارة الاتحاد السكندرى فى ضم كريم الدبيس ، لتدعيم الجبهة اليسرى.
 

وأوضح  أنه حدث جس نبض من جانب إدارة الاتحاد السكندرى مع الأهلى، من أجل بحث إمكانية ضم الدبيس في حال خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر في الفترة القادمة".

الاتحاد السكندري كريم الدبيس الاتحاد الأهلى

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