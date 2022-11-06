نهي سمير: مصر يقع على عاتقها إقناع الدول المتقدمة بخطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

قالت الدكتوره نهى سمير أستاذة التغيرات المناخية والبيئة بجامعه عين شمس ؛ إن الأزمة الأوكرانية الروسية أدت بالكثير من الدول إلى استخدام الفحم وقود كبديل للطاقة وذلك بعد ما تقرر الانتهاء من هذا النوع من الوقود بخطة زمنية وذلك يعتبر تحد جديدا لدول العالم.

أضافت نهى سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقه على قناة المحور الفضائية؛ أن الدول المتقدمة عانت من التغيرات المناخية أكثر من الدول النامية هذا العام من حرائق وارتفاع درجات الحرارة وجفاف وسيول وذلك يؤدي إلى مرونة كبيرة في التفاوض لتلافي الخسائر التي تكبدوها جراء التغيرات المناخية.

أوضحت أستاذة التغيرات المناخية والبيئة؛ أن ارتفاع درجات الحرارة جراء تغيرات المناخيه وصلت الى 2 درجه مئوية مضيفه أن الدولة المصرية يقع على عاتقها عاملا كبيرا في إقناع الدول المتقدمة الصناعية مدى خطورة التطور التكنولوجي في التأثير السلبي في التغيرات المناخية فتؤثر على جميع دول العالم.