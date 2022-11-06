علي جمعة: سيدنا محمد وسائر الأنبياء أحياء في قبورهم.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم حي في قبره بدون شك، والدليل أننا نقول في التشهد "السلام عليك أيها النبي".



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن لفظ "أيها" حرف نداء، والنداء يقتضي الحضور، ومعنى ذلك أن حاضر وحي في قبره، ولو قلنا "السلام على النبي" يقتضي الغياب.



وأشار إلى الأنبياء أحياء في قبورهم، وأرواحهم تصلي وتسبح لله، فكل الأنبياء أحياء في قبورهم، لأن هناك اتصال بين الحياة البرزخية وموطن القبر الشريف.

وأكد علي جمعة، أن الثابت في الأدلة، أن النبي وسائر الأنبياء أحياء في قبورهم، وأنهم يطلعون على ما لم يطلع عليه غيرهم