لا تحتاج السيارات الكهربائية إلى علبة تروس "ناقل حركة" بعد الآن، فلا داعي لتغيير التروس، وقد قوبل هذا الخبر بردود فعل سلبية من عشاق القيادة، لانهم يتحسرون على اختفاء السيارات ذات علبة التروس اليدوية "المانيوال"، مما دفع تويوتا إلى الإعلان عن أن سياراتها الكهربائية المستقبلية ستسمح للسائق بالتبديل بين التروس المحاكية لسيارات الاحتراق الداخلي.

هوندا توضح حقيقة ناقل الحركة المانيوال المزيف في سيارتها الكهربائية

كان لشركة هوندا المنافسة لتويوتا وجهة نظر آخرى، حيث نقل موقع كار آند درايفر عن رئيس قسم الكهرباء في هوندا، شينجي أوياما ، الذي رد على سؤال حول محاكاة التروس في المركبات الكهربائية بقوله " يمكننا القيام بذلك بشكل مصطنع، ولكن من الناحية الميكانيكية هذا ليس بالأمر السهل ".

كانت تويوتا قد حصلت على براءة اختراع لنظامها الخاص الذي يحتوي على القابض ورافعة التروس والنسب الفعلية التي يمكن للسائق الصعود من خلالها في السيارات الكهربائية.

يتميز حل تويوتا بوضعية نقل تسمح للمركبة بالعمل كسيارة مزودة بصندوق تروس أوتوماتيكي، أو واحدة بدون تروس على الإطلاق، مثل مفهوم سيارة 2017 GR HV، لم يكن بها دواسة قابض، ولكنها تحتوي على ناقل حركة تقليدي على شكل H يمكن تمكينه بضغطة زر.

ستحاول هوندا جعل سياراتها الكهربائية ممتعة بطرق أخرى، دون اللجوء إلى خداع السائق للحصول على رد فعل معين، لأنه سيسمح للشركة المصنعة بالتركيز على جعل السيارات ممتعة بطريقة تقليدية أكثر بساطة، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم سيارات أكثر واقعية، كلا النهجين سيكون لهما بالتأكيد معجبين، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما توصل إليه المصنعون لجذب عشاق القيادة إلى منتجاتهم خلال السنوات القليلة المقبلة.