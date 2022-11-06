عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا توضح حقيقة ناقل الحركة المانيوال المزيف في سيارتها الكهربائية

صدى البلد

لا تحتاج السيارات الكهربائية  إلى علبة تروس "ناقل حركة" بعد الآن، فلا داعي لتغيير التروس، وقد قوبل هذا الخبر بردود فعل سلبية من عشاق القيادة، لانهم يتحسرون على اختفاء السيارات ذات علبة التروس اليدوية "المانيوال"، مما دفع تويوتا إلى الإعلان عن أن سياراتها الكهربائية المستقبلية ستسمح للسائق بالتبديل بين التروس المحاكية لسيارات الاحتراق الداخلي.

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات بسعر 200 ألف جنيه| صور

أرخص 5 سيارات سيدان في المغرب تبدأ بـ 150 ألف درهم| صور

هوندا توضح حقيقة ناقل الحركة المانيوال المزيف في سيارتها الكهربائية 

كان لشركة هوندا المنافسة لتويوتا وجهة نظر آخرى، حيث نقل موقع كار آند درايفر عن رئيس قسم الكهرباء في هوندا، شينجي أوياما ، الذي رد على سؤال حول محاكاة التروس في المركبات الكهربائية بقوله " يمكننا القيام بذلك بشكل مصطنع، ولكن من الناحية الميكانيكية هذا ليس بالأمر السهل ".

 

كانت تويوتا قد حصلت على براءة اختراع لنظامها الخاص الذي يحتوي على القابض ورافعة التروس والنسب الفعلية التي يمكن للسائق الصعود من خلالها في السيارات الكهربائية.

 

يتميز حل تويوتا بوضعية نقل تسمح للمركبة بالعمل كسيارة مزودة بصندوق تروس أوتوماتيكي، أو واحدة بدون تروس على الإطلاق، مثل مفهوم سيارة 2017 GR HV، لم يكن بها دواسة قابض، ولكنها تحتوي على ناقل حركة تقليدي على شكل H يمكن تمكينه بضغطة زر.

 

ستحاول هوندا جعل سياراتها الكهربائية ممتعة بطرق أخرى، دون اللجوء إلى خداع السائق للحصول على رد فعل معين، لأنه سيسمح للشركة المصنعة بالتركيز على جعل السيارات ممتعة بطريقة تقليدية أكثر بساطة، مما يؤدي في النهاية إلى تقديم سيارات أكثر واقعية، كلا النهجين سيكون لهما بالتأكيد معجبين، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما توصل إليه المصنعون لجذب عشاق القيادة إلى منتجاتهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

الكهربائية هوندا علبة تروس تويوتا الاحتراق الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

سلة الاتحاد السكندري إلي ربع نهائي دوري المرتبط

موضوعات متعلقة

استدعاء 225 ألف سيارة من إنتاج فولكس فاجن بسبب عطل| تفاصيل

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات بسعر 200 ألف جنيه| صور

أرخص 5 سيارات سيدان في المغرب تبدأ بـ 150 ألف درهم| صور

سوق المستعمل.. هيونداي فيرنا بـ 120 ألف جنيه| تفاصيل

لو هتجيب من الإمارات.. مازدا 6 موديل 2022 بـ550 ألف جنيه|صور

بورصة السيارات.. ثبات أسعار فيات تيبو موديل 2022 | صور

بورصة السيارات| زيادة رسمية جديدة على أسعار MG ZS موديل 2022.. صور

أخبار السيارات.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه.. 5 موديلات سيدان جديدة للشراء من السعودية

ترشيحاتنا

معالجة مياه الصرف الصناعي.. ماذا تقدم جامعة الأزهر في قمة المناخ بشرم الشيخ؟

تاكيس جونياس يكشف أسوأ مباراة له مع بيراميدز وأسباب البداية الضعيفة بالدوري

مفاجأة مدوية| بقرار أمريكي.. أوكرانيا تضطر لتقديم تنازلات أمام روسيا لإنهاء الحرب

تعرف على حالات الإعفاء من العقوبة فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قمة المناخ cop27.. هشام خرما: فخور باستضافة مصر للفعاليات العالمية

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 6-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

بدون مصحف.. من هى الفتاة التى ختمت القرآن فى 10 ساعات ؟

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

فيديو

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ