علي جمعة: النبي كان يواصل الصوم ثلاثة أيام.. والصحابة قلدوه ومعرفوش

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك أحكاما تخص جملة البشر، والله اصطفى من هؤلاء البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه في حديث الترمذي "قال أبو ذر يارسول الله ، ما الأنبياء؟ فقال النبي: مائة وأربعة وعشرون ألف نبي ، قال وكم الرسل منهم؟ فقال النبي : ثلاثمائة وثلاثة عشر".

وذكر أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وله صفات تفرد بها، منها أنه يوحى إليه ، وأنه كان يواصل اليومين والثلاثة من غير أكل، وحاول الصحابة تقليده ، فقال لهم "لست كهيئة أحدكم إنما أبات عند ربي يطعمني ويسقيني" ولذا فهناك غذاء آخر خاص بالنبي بخلاف غذاء البشر.



وأشار إلى أن النبي رجل تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا الأمر ليس موجود عند عموم الناس، كما أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فلا يتحلل جسد الأنبياء .