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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق مبادرة 10000 ريادي أزهري بالتعاون مع مكتبة مصر العامة

مبادرة الأزهر الشريف
مبادرة الأزهر الشريف ( ١٠٠٠٠ ريادي أزهري)

يطلق الأزهر الشريف، اليوم الأحد، مبادرة لتأهيل وتدريب العاملين بالأزهر الشريف وطلابه في مجال ريادة الأعمال، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالاسبوع العالمي لريادة الأعمال، ليكون موعده بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر للعام ٢٠٢٢م بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار 

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف (مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر) ومكتبة مصر العامة. 

تأتي تلك المبادرة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠م، وسعيا لتحقيق التنمية المجتمعية، وتنمية مهارات الشباب الأزهري في اطار إستراتيجية التنمية المستدامة، وتزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وتحقيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتحظى المبادرة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر.

ويستهدف البرنامج التدريبي نشر ثقافة ريادة الأعمال بين المتدربين وإتاحة الفرصة للنقاش والحوار لتبادل الأفكار الريادية.

 ويسعي الأزهر الشريف دائما لبحث سبل الارتقاء بأبنائه وقدراتهم العلمية والثقافية والإبداعية والريادية مما يستوجب إعداد ورش عملية لاكتشاف قدرات المتدربين الإبداعية؛ لذا يتولي مكتب الأزهر لدعم الابتكار  وإتاحة الفرصة لاكتشاف أصحاب الفكر والعمل الريادي وتصميم استمارات تعارف لرصد هذه الأفكار ودراستها وتحديد آليات تنفيذها في المستقبل القريب.

الأزهر مبادرة لتأهيل وتدريب العاملين بالأزهر ريادة الاعمال أحمد الطيب الإمام الاكبر نشر ثقافة ريادة الأعمال

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