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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشطاء بالمنطقة الزرقاء بشرم الشيخ يرفعون لافتات لحماية البيئة من التلوث

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد رانيا أيمن، تغطية حية ومباشرة حول فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ،  من المنطقة الزرقاء المخصصة لنشطاء البيئة.

شاهد الفيديو:

وناقشت رانيا أيمن ما شهدته المنطقة الزرقاء وتنظيم بعض المسيرات لنشطاء البيئة الذين حملوا لافتات ومجسمات تحمل الدعوة لتطبيق العدالة المناخية في كل العالم.

وقد شارك في هذه المسيرات عدد من المصريين والأفارقة وطالبوا بالعدالة المناخية في افريقيا .

وأشارت إلى أنه تم توفير كافة الخدمات والمرافق والحواجز حول ساحة التظاهر  ومنع السيارات من المرور حتي انتهاء المسيرة، وقد شارك في المسيرة فريق " شباب بتحب مصر" بشرم الشيخ.

و المنطقة الزرقاء وامتدادها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، و أحداثاً جانبية و معارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ باتت جاهزة ومستعدة لانطلاق قمة المناخ، التي من المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من نحو 197 دولة، إضافة إلى قادة ورؤساء وشخصيات سياسية من هذه الدول.

شاهد الفيديو:

رانيا أيمن مؤتمر المناخ مسيرات نشطاء البيئة أهم أخبار قمة كوب 27 شرم الشيبخ

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