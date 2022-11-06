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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تجارة القاهرة يوضح الاستفادة الاقتصادية للدولة بعد مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

تنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه ، كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، كيف تستفاد مصر اقتصاديا من مؤتمر المناخ .

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وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، مؤتمر الناج يقدم عدد من الرسائل الهامة وهى أن مصر مستقره سياسيا ، كما أن شرم الشيخ تعتبر شبه محجوزه بالكامل للوفود التى تشارك بالمؤتمر و هذا يعتبر  مؤشر لوجود مردود اقتصادى ضخم  .

 

و تابع “ شحاته ”  أن المؤتمر يوفر دعاية مجانيه لمصر و ذلك بسبب القنوات العالمية التى تقوم بتغطية قمة المناخ فى اكثر من  ١٩٧ دولة  ، حيث يقوم هذه القنوات بنقل ما يتم بالمؤتمر على مدار ال ٢٤ ساعة ، بالاضافة إلى  الاخبار خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ، فمصر تستفاد من  هذه التغطية بدعايه  تتعدى ملايين الجنيهات مجانا .

وأوضح عميد الكلية، أن مصر تستهدف الاستثمار فى مجالات الطاقة البديلة فهناك بعض المشروعات المطروحه على هامش المؤتمر تحصل مصر منها على تمويل دولى ، وذلك بسبب أن مصر من الدول المتقدمة فى افريقيا بمجال الطاقات البديله بعد انشاء ثانى أكبر محطة فى العالم تعمل بالطاقة الشمسية فى أسوان 


و اشار إلى أن مدينه شرم الشيخ تحولت بالكامل إلى مدينه خضراء ، وبالتالى سيكون هناك عودة للاستثمارات و نشاط فى السياحة خلال الفترة المقبلة .

 

و أكد عميد الكلية ،  أن المشروعات التى يقوم بها الرئيس السيسى تركيزها الاساسى هو الحفاظ على البيئه مع عمل طرق واسعة ، تخفيض الكثافة السكانية و توزيع السكان من القاهرة إلى الاطراف ، انشاء حدائق خضراء و غيرها ، فهناك تطور كبير فى عهد الرئيس السيسى ملحوظ بشكل كبير

جامعة القاهرة شرم الشيخ الرئيس السيسي الدكتور جمال شحاته كلية التجارة جامعة القاهرة قمة المناخ COP 27 المناخ COP 27 الدورة الـ27 مؤتمر قمة المناخ

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