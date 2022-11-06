سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

تحرص الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور إنستجرام.



وظهرت سمية الخشاب بإطلالة ملفته حيث ارتدت سوي شيرت باللون الأسود واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمه من المكياج الجذاب المتناغم مع لون بشرتها ونسقت لون الأحمر الفاقع في الشفاه.



وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.



المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.