أخبار التوك شو..أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ..أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التموين: مصر تستهلك 3 ملايين طن أزر في العام الواحد

تحدث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة ارتفاع أسعار سلعة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، مطمئنا المواطنين بخصوص الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الصغرى 17 في القاهرة.. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الإثنين.. فيديو

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرا مصورا، عن حالة الطقس يوم الإثنين الموافق 7-11-2022.، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

سامح شكري: الدول تحتاج إلى مليارات الدولارات لمواجهة تحدي تغير المناخ.. فيديو

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن الـ 100 مليار دولار المطروحة لقضية تغير المناخ؛ لن تكفي، ولن تفي بالغرض، كما قال الكثير من الخبراء، مشيرا إلى أنه عندما تم إقرار هذا المبلغ؛ كان هناك اعتراف من الجميع بأن تأثيره سيكون محدودا فى قضية تغير المناخ.

أحمد موسى:الصين مصدر 28% من حجم الانبعاثات الضارة عالميا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توصيات قمة المناخ الماضية لم ينفذ منها شيء، بينما تطمح مصر من خلال مؤتمر شرم الشيخ إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى الجدية والتنفيذ.

خالية من المخاطر.. الوطني للعلاقات العربية الأمريكية: ما أصبحت عليه مصر معجزة

قال الدكتور جون ديوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، إن ما أصبحت عليه مصر الآن أشبه بالمعجزة مقارنة بما رأيناه في السابق.

هندية: لبست النقاب لما واحدة ست رمت لي ورقة

كشفت الراقصة هندية، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها تعرض لمواقف صعبة من عائلتها.

أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الرئيس السيسي نجح في بناء الجمهورية الجديدة.. التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية، مؤكدا أن الجميع في مصر يشاركون الرئيس الحلم بهذه الجمهورية، والعمل من أجل بنائها في وقت قياسي.

أبو العينين : مصر تفتتح أكبر متحف في العالم العام المقبل

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن مصر في العام القادم ستفتتح أكبر متحف في العالم، جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الحادي والثلاثين لصناع القرار العرب والأمريكيين الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية.

أحمد موسى: الإعلام الدولي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر في حرية الرأي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تسلمت اليوم رسميًا فعاليات القمة المناخ الـ 27 برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، كما أن الرئيس السيسي سيشارك غدًا في القمة وافتتاح فعاليات المؤتمر عقب كلمة الرئيس.

إنجاز كبير.. أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك عددا كبيرا من ملوك ورؤساء دول العالم يشاركون في قمة المناخ بشرم الشيخ.

لا داعي للقلق.. الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة السابعة من كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن التحورات التي حدثت لفيروس كورونا أضعفته.

ماذا بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان؟ .. باحث يجيب

كشف عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، مصير جماعة الإخوان المحظورة بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.