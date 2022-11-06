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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: مصر تستهلك 3 ملايين طن أزر في العام الواحد

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

تحدث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أزمة ارتفاع أسعار سلعة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، مطمئنا المواطنين بخصوص الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

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وأضاف على المصيلحي، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مصر تستهلك 3 ملايين طن أزر في العلم الواحد، متابعا أن العام الماضي حدثت مهزلة في موضوع الأرز.

الأرز من السلع التي غير منتظمة تماما


وأوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت 55 ألف طن أرز من الهند، لافتا إلى أن الأرز من السلع التي غير منتظمة تماما.
 

 

أي حد معاه فلوس يضارب في الأرز

 

وأكمل أن :"أي حد معاه فلوس يضارب في الأرز، ويشتري الأرز بسعر، و يخزنة لحد لما الأسعار تعلي، وفي ناس كسبت في طن الأرز أكثر من 7 الاف جنية".

 
 

التموين الارز وزير التموين التجارة الداخلية علي المصيلحي عمرو أديب الحكاية

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