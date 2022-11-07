مفاجآة| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع جريندو

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري البورسعيدي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اللاعب كان مرشحا للانضمام للزمالك خلال الموسم الماضي خلال فترة تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدي ألا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح".

وتابع:" بعض المقربين من مسؤولي الزمالك تحدثوا مع اللاعب خلال الفترة الماضية لمعرفة رغبته في الانضمام للأبيض من عدمها"، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تصل إلى الرسمية حتى الآن.

وأضاف:" عقد اللاعب ينتهي مع المصري بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل ومسؤولي المصري البورسعيدي لديهم رغبة في تجديد عقد اللاعب وخاصة وأنه من العناصر التي يعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفني للفريق ألا أن الإدارة لم تتحدث معه بشكل رسمي حتى الآن".