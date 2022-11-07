مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

وصل المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للمناخ رسلان إيدلجيرييف، الذي يترأس الوفد الروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، إلي مدينة شرم الشيخ.

وسيلتقي إيدلجيرييف مع وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ COP27 سامح شكري، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية اليوم الأثنين عن مصدر في مكتب إيدلجيرييف.

وقال المصدر إن "رئيس الوفد الروسي رسلان إيدلجيرييف سيجري محادثات مع رئيس COP27 ووزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المؤتمر في شرم الشيخ"، مضيفا أن إيدلجيرييف يعتزم عقد عدة اجتماعات ثنائية أخرى.

انطلقت أعمال القمة العالمية للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس الأحد.

وتترأس مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

ومن المتوقع حضور حوالي 45000 مندوب من مختلف الدول وممثلي الكيانات غير الحكومية والخبراء والصحفيين، بما في ذلك قادة أكثر من 120 دولة عالمية، في شرم الشيخ خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى 18 نوفمبر.