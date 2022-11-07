عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

صدى البلد

وصل المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للمناخ رسلان إيدلجيرييف، الذي يترأس الوفد الروسي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، إلي مدينة شرم الشيخ. 

وسيلتقي إيدلجيرييف مع وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ COP27 سامح شكري، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية اليوم الأثنين عن مصدر في مكتب إيدلجيرييف. 

وقال المصدر إن "رئيس الوفد الروسي رسلان إيدلجيرييف سيجري محادثات مع رئيس COP27 ووزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المؤتمر في شرم الشيخ"، مضيفا أن إيدلجيرييف يعتزم عقد عدة اجتماعات ثنائية أخرى.

انطلقت أعمال القمة العالمية للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس الأحد. 

وتترأس مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27). 

ومن المتوقع حضور حوالي 45000 مندوب من مختلف الدول وممثلي الكيانات غير الحكومية والخبراء والصحفيين، بما في ذلك قادة أكثر من 120 دولة عالمية، في شرم الشيخ خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى 18 نوفمبر.

المناخ COP27 شرم الشيخ الروسي الوفد الروسي شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

الحمد لله ومحمد صلاح ساجدا.. احتفال صادم لـ كلوب بفوز ليفربول أمام توتنهام

ترشيحاتنا

ماكرون يجتمع مع عدد من نشطاء المناخ على هامش COP27

مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

مراقبة أممية لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ حاسمة وخطوة نحو تحقيق أهدافنا

صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء الدول.. فيديو

تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة دنيا سمير غانم تثير جدلا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع السبب

أحزنت الجميع.. تعرف على سبب وفاة شقيقة شحتة كاريكا بعمر العشرينات

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ