مدير تعليم القليوبية تؤكد على التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية بالمدارس

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة تفقدية لإدارة قها التعليمية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الإدارة، رافقها أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة، والدكتورة أمنية فاروق القائم بأعمال مدير إدارة قها التعليمية.



وبدأت الزيارة بمدرسة قلقشندة الابتدائية المشتركة ، وذلك لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي، وكذلك التأكد من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدرسة لتعود بالنفع والفائدة على التلاميذ وتساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.



كما حرصت على تفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب، وتم مناقشة الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، مؤكدة ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ، ومتابعة تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وتطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع، ومناقشة السلبيات والمعوقات ومحاولة إيجاد حلول سريعة وفق الإمكانات المتاحة.



وشددت مديرة المديرية على ضرورة التخلص من كافة الرواكد الخشبية والحديدية بسرعة بالطرق القانونية للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.