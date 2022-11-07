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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم العقوبات الاقتصادية.. الحكومة الروسية تكشف عن  Aurus Komendant

أوروس كومندانت
أوروس كومندانت

تريد السلطات الروسية إثبات أنها قوية وثابتة حتى في وقت الاضطرابات والحروب والأزمات الاقتصادية والإنسانية الهائلة لذلك كشفت النقاب عن سيارة  Aurus Komendant  من شركة أوروس، موديل يبدو كبير وثقيل وصندوقي المظهر.

تم إطلاق موديل Komendant في متحف تديره خدمة الحماية الفيدرالية الروسية (FSO) والمكلف بحماية المسؤولين الحكوميين ، وهي سيارة على غرار مركبات Aurus الأخرى ، تم تصميمها بشكل أساسي لنقل  الساسة والنخبة الروسية.

تتميز سيارة  أوروس  كومندانت Komendant بشبكة تهوية مستطيلة كبيرة ذات شرائح عمودية ومصابيح إضاءة أمامية مربعة، وهو ما يجعل مركبة الكروس أوفر شبيهة إلى حد كبير من حيث لغة التصميم مع  رولز رويس  كولينان Rolls-Royce Cullinan ، على الرغم من أنها بلا أبواب خلفية ذات المفصلات العكسية مثل السيارة البريطانية.

على الجانب الآخر  تبدو المصابيح الخلفية في أوروس كومندانت شبيهة إلى حد ما مع  بنتلي  بنتايجا قبل عملية الفيس ليفت التي خضعت لها مؤخرا.

تم تجهيز المقصورة الداخلية في سيارة أوروس كومندانت بجلد نابا ، ومعدن وخشب روسي ، وإضاءة محيطة قابلة للتعديل ، وإمكانية شحن الهاتف لاسلكيا من الأمام والخلف، ونقطة اتصال Wi-Fi ، وساعة تناظرية، كما يأتي المقعدان الخلفيان بطاولات يمكن فردها وطيها وثلاجة على طراز الميني بار وشاشات معلومات ترفيهية للركاب في الخلف، كما تشمل الكماليات الأخرى المتضمنة في أوروس الجديدة نظام التعليق الهوائي والتوجيه التكيفي والعديد من ميزات مساعدة السائق.

يتم تشغيل Komendant ، بنفس مجموعة نقل الحركة الموجودة في سيارة أوروس سينات سيدان ، بمحرك V8 مزدوج التربو هجين سعة 4.4 لتر ينتج ما يصل إلى 446 كيلو وات وبعزم دوران  880 نيوتن متر ، ونظام دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات و محرك كهربائي مدمج بقوة 46 كيلو واط.

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السرعة القصوى لـ أوروس كومندانت هي 220 كم / ساعة في حين أنها قادرة على التسارع من نقطة الثبات و حتى  100 كم / ساعة خلال 6.5 ثانية. الاقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 18.5 لترًا / 100 كم في الدورة المركبة. من المحتمل أن تكون هذه الأرقام بسبب الوزن الإجمالي للسيارة البالغ 3235 كجم، وبالتالي هي ثقيلة.

أوروس Komendant 

يبلغ طول Komendant ما يصل إلى 5380 مم وعرضها 2004 مم وارتفاعها 1820 مم ولها قاعدة عجلات 3100 مم ، ومع ذلك هي متاحة حتى الآن بأربعة مقاعد فقط.

من خلال تركيب أوروس كومندانت على عجلات معدنية قياسية مقاس 20 بوصة ، مع وجود عجلات اختيارية مقاس 21 و22 بوصة ، يمكن رفع التعليق الهوائي في Komendant من 230 مم من الخلوص الأرضي إلى 260 مم إذا أصبحت الطرق وعرة وغير ممهدة قليلاً.

كما هو الحال مع السيارات الفاخرة الأخرى التي يبلغ سعرها 200 ألف دولار أمريكي ، فإن Komendant قابلة للتخصيص حسب طلب العميل بدرجة كبيرة من خلال مجموعة كبيرة من الجلود والخشب ومجموعات الألوان المتنوعة التي تناسب شريحة واسعة من الزبائن.

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