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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول دور القيادات الدينية لمواجهة التغيرات في Cop27

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

وصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا إلى مدينة شرم الشيخ.

دور القيادات الدينية في مواجهة التغيرات المناخية 

وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ  بحضور عدد كبير من رؤساء دول العالم، وتشارك فيه المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية والشركات والهيئات الدولية المرموقة؛ لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيات في إيجاد حلول للتحديات المناخية في مجالات: البيئة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والانبعاثات الكربونية، والاحتباس الحراري، وغيرها من الموضوعات التي تناقش التحديات والفرص في هذه المجالات.

ويلقي الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كلمة بعنوان: «دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في مواجهة التغيرات المناخية»، يتناول فيها أهمية دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان في التعريف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحث الشعوب على الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية، واحترام البيئة، وعدم الإفساد، وعدم استنزاف الطبيعة والمحافظة عليها، والعمل على التصدي لهذه الظاهرة، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احترامًا شرعيًّا.
كما يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلمة عن دور جامعة الأزهر وما قامت به من مبادرات وفعاليات داعمة لتقديم حلول وتكنولوجيات وأبحاث علمية تطبيقية لمواجهة التحديات المناخية الناتجة من التغيرات المناخية الغير مسبوقة وذلك من خلال كليات الجامعة المختلفة، ومكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التيكو)، وأيضا سلسلة حاضنات الأعمال التكنولوجية (رواق) ونادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر ولجنة البيئة والمجتمع، وتنظيم المؤتمر العلمي الثالث الذي عقدته الجامعة مؤخرًا للتغير المناخي، والتوصيات التى قدمتها الجامعة في هذا الصدد للدولة المصرية، وقد عقد المؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الباحث الرئيس للمشروع الذي فاز ضمن مشروعات الجامعات للمشاركة في جناح الابتكار الأخضر والمقام بالمؤتمر؛ بمحاضرة عن أهمية ودور نقل وتسويق التكنولوجيا من الجامعة إلى الصناعة في إيجاد حلول علمية مبتكرة وسريعة وذات كفاءة عالية، ويسهل تطبيقها في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية في مختلف المجالات سواء بالتكيف معها وأيضًا التخفيف من آثارها ومعالجتها.

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