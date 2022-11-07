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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يبحث الأمن الإقليمي مع محمد بن زايد بشرم الشيخ

صدى البلد

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين بلديهما في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزعيمان، اليوم على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop27) في شرم الشيخ.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن سوناك ناقش مع الرئيس الإماراتي قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما الوضع في إيران، فضلا عن المفاوضات حول الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
واتفق الزعيمان على مواصلة العمل معا بشكل وثيق في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، بما في ذلك إحراز تقدم في صفقة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، العام المقبل.

ورحبا بالتعاون في مجال انتقال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، وتطلعا إلى عقد مؤتمر (COP28) في الإمارات العام المقبل.
 

 

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