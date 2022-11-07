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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار خلال مشاركته ببورصة لندن WTM 2022 يلتقي بنظيرته البحرينية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ب فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بدولة البحرين لبحث سبل التعاون بين مصر والبحرين في مجال السياحة والضيافة، يأتي ذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها الوزير خلال مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة (World Travel Market (WTM2022 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى ٩ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة السياحة بدولة البحرين على عمق العلاقات بين مصر والبحرين، مشيدة بالتميز والثراء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري. كما اقترحت تنظيم برامج تسويق مشترك بالتنسيق بين شركات السياحة في البلدين، معربة عن رغبتها في تفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات بين البلدين لاسيما في مجال السياحة الشاطئية للاستفادة من خبرة مصر المتميزة في هذا المجال، كما ووجهت الدعوة للسيد الوزير لزيارة البحرين.

ومن جانبه، رحب السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بوزيرة السياحة بدولة البحرين، كما رحب بتلبية الدعوة، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين لتنمية الحركة السياحية وتعظيم الاستفادة من السائحين الوافدين للمنطقة.
 

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IMG-20221107-WA0054
السياحة والاثار وزير السياحة والاثار السياحة شركات السياحة البحرين

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