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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المنتخب الجديد معروض على الأهلي.. وكولر يرفض مدافع المقاولون| تفاصيل

كولر
كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود والمنضم حديثا لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معروض على النادي الأهلي للتعاقد معه في انتقالات يناير، مشيرا إلى أن كولر رفض ضم مدافع المقاولون العرب.

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وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، مصطفى .كي  "زيكو" لاعب حرس الحدود، معروض على  الأهلي من بعض الوكلاء، انظروا كيف يحول الانضمام للمنتخب الوطني حياة اللاعبين، وصلني خبر أنه معروض على الأحمر لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

وأكمل شبانة، أن لجنة التخطيط الآن تدرس مميزاته، الله وأعلم هناك لاعبين كثيرين ظهروا في كرة القدم وتوهجوا وقدموا من بعيد مثل  زيكو.

واختتم تصريحاته: السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رفض التفاوض مع عمر فايد مدافع نادي المقاولون العرب في يناير.

محمد شبانة حرس الحدود منتخب مصر فيتوريا النادي الأهلي مارسيل كولر عمر فايد المقاولون العرب

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