فيديو تحذيري.. إصابة مراهق بعد سقوطه من ملاهي بالفلبين

لحظات مروعة

تتكرر حوادث سقوط أشخاص من ألعاب ملاهي في مختلف دول العالم أجمع، من وقت لآخر، وربما يرجع السبب وراء ذلك إلى عدم حذر الأشخاص من مختلف الأعمار خاصة الأطفال والمراهقين، وقلة أو غياب الصيانة الدورية.

سقوط من لعبة ملاهي

ووثق مقطع فيديو تحذيري مروع نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الثلاثاء سقوط مراهق يبلغ من العمر 13 عاما من لعبة ملاهي دوراة شهيرة بسرعتها وارتفاعها في الفلبين .

وأوضحت الصحيفة البريطانية ، أن المراهق مارك فاجاردو، البالغ من العمر 13 عاما سقط من لعبة الملاهي الدوارة بعد أن تزايدت سرعتها بشكل كبير خلال خلال احتفالات الهالوين في مدينة أوردانيتا بمقاطعة بانجاسينان في الفلبين.

فيديو تحذيري..مراهق يفقد عضوا بعد سقوطه من لعبة ملاهي بالفلبين

وسيطرت حالة من الرعب والفزع بين المتواجدين في اللعبة وحولها عندما سقط المراهق الفليبني على عمود فولاذي، حيث نقل إلى المستشفي على الفور، لكن لسوء حظه فقد نتج عن سقوطه المأساوي فقد رئته حيث خضع لجراحة لإزالة إحدى رئتيه.

فيديو تحذيري

وعلقت والدة المراهق ماريفيك فاجاردو: “ أخبرني الأطباء أنه يجب أن يكون حذرا لأنه لم يتبق له الآن سوى رئة واحدة إضافة إلى جروح خطيرة، والمسؤولين بالملاهي يلومون ابني قائلين إنه أزال القفل، لكن لماذا يفعل هذا عندما كانت اللعبة تسير بهذه السرعة؟!".

من جانبه، أكد اللواء بالشرطة ريا تاكديران، ضابط المعلومات العامة بشرطة بانجاسينان أن الضباط يحققون الآن في الواقعة، مع تعليق العمل بالملاهي التي تعمل بتصريح قانوني، منوها: "مشكلتنا الآن هي معرفة ما إذا كان أي شخص يتابع صيانة اللعبة قبل استخدامها".