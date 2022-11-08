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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تضامن كفر الشيخ» تسلم أجهزة تعويضية وأطرف صناعية لغير القادرين وذوي الهمم

أطراف صناعية
أطراف صناعية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 19 جهازاً تعويضياً وطرفاً صناعياً للمرضى غير القادرين ولذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
 

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يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532 جهازا تعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.

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