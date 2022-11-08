عزة مصطفى: كلمة النائب محمد أبو العينين للتليفزيون الإماراتي في غاية الأهمية

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نص كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للتليفزيون الإماراتي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى إن كلمة النائب محمد أبو العينين للتليفزيون الإماراتي كانت في غاية الأهمية.



أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، أن هناك خطر مُناخي حقيقي يهدد الكرة الأرضية برمتها، والدول الصناعية المتقدمة هي المتسببة بذلك.

وقال أبو العينين خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإماراتي، على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر حاليًا في مدينة شرم الشيخ، إننا استمعنا اليوم لكلمات زعماء العالم والتي انطلقت من رحم المعاناة، وهذه القمة يجب أن تتخذ سبيلًا جديدًا نحو تنفيذ كل المبادرات والكلمات التي طُرحت قبل ذلك، والتي تسعى للحد من مشاكل المُناخ.

وأعرب أبو العينين، عن سعادته بالكلمات الافتتاحية لزعماء الدول، والتي حملت مسؤولية كبيرة تجاه الأزمة، وما لها من تأثير على الدول النامية، مؤكدًا أن الخطر يهدد الكرة الأرضية كلها والمتسبب في ذلك الدول الصناعية الكبرى.

وأضاف، أن الدول التي لا زالت في طور التنمية مظلومة بأعبائها وديونها وما تواجهه من أزمات غذاء وأخطار الفيضانات والحرائق، ونتمنى أن يجتمع القادة ويتفقوا على برنامج عمل إلزامي يتم من خلاله تنفيذ المقترحات التي طُرحت.

وطالب أبو العينين الدول الكبرى بمساعدة نظيراتها في التنمية الحقيقية والمستدامة، وإرادة سياسية تعترف بظلم الدول النامية وتتحمل مسؤولياتها تجاهها.

