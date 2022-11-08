عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: كلمة النائب محمد أبو العينين للتليفزيون الإماراتي في غاية الأهمية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للتليفزيون الإمارات

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نص كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب للتليفزيون الإماراتي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى إن كلمة النائب محمد أبو العينين للتليفزيون الإماراتي كانت في غاية الأهمية.

txt

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتفقد عددا من أجنحة الدول المشاركة بقمة المناخ


أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، أن هناك خطر مُناخي حقيقي يهدد الكرة الأرضية برمتها، والدول الصناعية المتقدمة هي المتسببة بذلك.

وقال أبو العينين خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإماراتي، على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر حاليًا في مدينة شرم الشيخ، إننا استمعنا اليوم لكلمات زعماء العالم والتي انطلقت من رحم المعاناة، وهذه القمة يجب أن تتخذ سبيلًا جديدًا نحو تنفيذ كل المبادرات والكلمات التي طُرحت قبل ذلك، والتي تسعى للحد من مشاكل المُناخ.
وأعرب أبو العينين، عن سعادته بالكلمات الافتتاحية لزعماء الدول، والتي حملت مسؤولية كبيرة تجاه الأزمة، وما لها من تأثير على الدول النامية، مؤكدًا أن الخطر يهدد الكرة الأرضية كلها والمتسبب في ذلك الدول الصناعية الكبرى.

وأضاف، أن الدول التي لا زالت في طور التنمية مظلومة بأعبائها وديونها وما تواجهه من أزمات غذاء وأخطار الفيضانات والحرائق، ونتمنى أن يجتمع القادة ويتفقوا على برنامج عمل إلزامي يتم من خلاله تنفيذ المقترحات التي طُرحت.

وطالب أبو العينين الدول الكبرى بمساعدة نظيراتها في التنمية الحقيقية والمستدامة، وإرادة سياسية تعترف بظلم الدول النامية وتتحمل مسؤولياتها تجاهها.  
 

الإعلامية عزة مصطفى عزة مصطفي صالة التحرير قناة صدي البلد خطر م ناخي محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

فضيحة في مؤتمر سناء سيف| سيدة توجة الحضور بكيفية التظاهر والاحتجاج

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

رد فعل فيتوريا على أداء زيكو في أول مران مع منتخب مصر

موضوعات متعلقة

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتفقد عددا من أجنحة الدول المشاركة بقمة المناخ

ترشيحاتنا

خالد الجندي: وزير الأوقاف حول المساجد لأندية للبسطاء

ترامب: أمريكا فقدت مكانتها في العالم.. والثلاثاء القادم يحمل مفاجأة

البحرين تصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية |تفاصيل

حقيقه اقتراب انضمام نجم المصري للزمالك بالميركاتو الشتوي ..تفاصيل

روسيا تلجأ لتكتيك أنياب التنين في أوكرانيا.. وتستعد لتكبد خسائر فادحة

14 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة إيمي سمير غانم.. ما علاقة شكل الأنف بعلامات الحمل؟

صور حقيقية أم مفبركة؟.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب وانتقامها من شقيقها

حريق سانت إلمو.. طيار أمريكي يوثق ظاهرة مرعبة ببن السحب وقت الإعصار

مش بس الكرنب والقرنبيط .. 19 عادة تسبب الغازات وانتفاخ البطن

فيديو

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ