باحث: مصر وضعت خارطة الطريق لمواجهة التغيرات المناخية منذ 2015

أكد أحمد سلطان الباحث المتخصص في شؤون البترول والطاقة، أن مصر منذ قمة المناخ في 2015 وهى تعمل على موضوع الطاقة المتجددة.



وأضاف أحمد سلطان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهيدروجين الأخضر يعزز أمن الطاقة ويستخدم كوقود، لافتا إلى أن هناك 40 دولة ومن بينهم مصر وضعوا استراتيجية للهيدروجين الأخضر.

مؤتمر المناخ



وتابع أحمد سلطان الباحث المتخصص في شؤون البترول والطاقة، أن مصر وضعت خارطة الطريق لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة منذ مؤتمر المناخ في باريس عام 2015.

