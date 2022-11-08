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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تويتر.. إيلون ماسك في ورطة أمام البرلمان الأوروبي

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اقترح أعضاء الفصيل الليبرالي في البرلمان الأوروبي، دعوة المالك الجديد لمنصة “تويتر”، إيلون ماسك ، إلى جلسات استماع برلمانية لمناقشة الإصلاحات التي ينفذها في الشبكة الاجتماعية. 

كتبت العضوة في البرلمان الأوروبي من هولندا، صوفي ويلد، على “تويتر”، أنه "تم إرسال رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. ستسمح جلسات الاستماع مع ماسك في البرلمان الأوروبي لأعضاء البرلمان الأوروبي بتوضيح أفعاله وخططه. اتجاه الحركة مثير للقلق، حرية التعبير مطلوبة. لكن لا يمكننا أن نتسامح مع انتهاكات القانون الأوروبي أو العودة إلى الغرب المتوحش”.

وفي وقت سابق، تعرض أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك» رئيس SpaceX وTesla وTwitter لانتقادات شديدة مؤخرًا، بعد مشاركة إحدى الميمات.

ولكن ليس فقط أي ميم، إنها ميم لجندي نازي خلال الحرب العالمية الثانية مع حقيبة ظهر مليئة بالحمام الزاجل نشرها إيلون ماسك بشكل فكاهي.

"تويتر الجديد".. أبرز قرارات إيلون ماسك خلال أيام من تولي الإدارة

بسبب النازية.. إيلون ماسك يثير غضب المستخدمين.. شاهد

وكان إيلون ماسك يستخدم الصورة لإلقاء نكتة ساخرة حول التقدم التكنولوجي، لكن أشخاصًا آخرين كانوا غاضين وأشاروا إلى أنه يشارك فقط الصور النازية.

توثق الصورة التي نشرها إيلون ماسك أحد أفراد جيش الفيرماخت أثناء غزو فرنسا في مايو 1940، فلم تكن أجهزة الراديو المحمولة شائعة الاستخدام حتى الآن، ولذلك استخدم كلا الجانبين الحمام الزاجل أثناء الحرب.

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