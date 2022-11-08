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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذة علم اجتماع تضع حلولا رادعة للحد من غياب الطلاب عن المدرسة

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، أن مشكلة الغياب المدرسي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام التعليمي في العديد من دول العالم، ونتيجة لاختلاف أسباب تلك المشكلة ومظاهرها، ومن ثم تأثيراتها من مجتمع لآخر ومن فترة زمنية لأخرى، بات من الضروري الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء انتشارها، ومحاولة التخلص منها وكانت اولها الدروس الخصوصية وعملت على حلها ثم تتجة الوزارة حاليًا إلى درجات اعمال السنة التي تشمل درجات للمواظبة والسلوك لتضمن المواظبة.

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خبير تعليم يوضح أثر الغياب على التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية

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وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الغياب يؤثر على التحصيل الدراسي بشكل مباشر، وينتج عنه مجموعة من الآثار السلبية، وهي تراجع المستوى الدراسي عند الطالب، بسبب عدم قدرته على حضور الحصص الدراسية، وبالتالي عدم حصوله على المعلومات، والنقاط الرئيسية المتعلقة بالدروس، مؤكدة أنه يؤثر سلبا على النجاح بل ويؤدي إلى ارتفاع نسبة رسوب الطالب في الامتحانات، ولا يمتلك فكرة حول طبيعة المادة الدراسية المطلوبة في الامتحان.

 

وطالبت الخبيرة التربوية، بضرورة أن ينكشف الغطاء على الذي لا يفعلون الغياب والحضور من المدارس ومديرات الإدارة ولجان المتابعة الذين يتابعون وكأنهم لا يتابعون، موضحة أن يجب حصر الطلاب الذين يتكرر غيابهم، ويتم عقد جلسة معهم والتعرف على الأسباب التي دعتهم لتكرار غيابهم عن مدارسهم، و إن كانت هناك الأسباب لها علاقة بمعلمين المدرسة أو بالأساليب التي تتبعها إدارة المدرسة من الضروري أن تحاول كل إدارة مدرسية علاجها والعمل علي توطيد علاقة الطالب بمعلم المدرسة.

 

واقترحت الدكتورة سامية خضر، أن يتم عمل قرار يتم الاتخاذ فيه أن الطالب الذي لم يحضر بنسبة 85% علي سبيل المثال من عدد أيام الدراسة، يتم حرمانه من دخول الامتحانات كطالب منتظم، وتحويله إلى طالب منازل، وفيما يخص طلاب الثانوية العامة، يتم سحب جهاز التابلت المدرسي منه.

 

وشددت الخبيرة التربوية، علي ضرورة تشكيل لجان مراقبة لمتابعة التسجيل اليومي للغياب في سجلات كل مدرسة، والتسجيل الأسبوعي للغياب إلكترونيا، وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ إجراءات القانونية بفصل الطالب الذي يتجاوز النسبة المقررة للغياب.

 

وأعلنت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أسباب غياب الطلاب عن المدرسة، وهي :

1- غياب الهدف الحقيقي من وراء طلب العلم.

2- كراهية الطالب لمادة معينة أو معلم معين.

3- تراكم الواجبات على الطالب وعدم أدائها أولاً بأول.

4- الإهمال وعدم المبالاة من الطالب نفسه.

5- خجل الطالب إما لكبر سنه أو ضعف تحصيله الدراسي.

6- اعتقاد بعض الطلاب أن الدروس الخصوصية مجدية ونافعة عن الحضور.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة تطبيق أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي كما كانت من قبل، وذلك باستثناء طلاب الصف الثالث الثانوي منها نظرًا لطبيعة التقييم والامتحانات فيها.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول تطبيق أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي، والتي من المقرر تطبيقها بالضوابط المعلنة.

ونص قرار الوزارة بخصوص آلية توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول والثاني الثانوي 2022- 2023، على النحو التالي:

5% مخصصة لسلوك الطالب

5% مخصصة لمواظبة الطالب على الحضور المدرسي.

10% على اختبار يعده موجه المادة ويجرى على مستوى المدرسة، بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

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